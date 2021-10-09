Перечислены 5 причин «непобедимости» армии США

Первая «причина» — это реактивная система залпового огня Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS), которая способна уничтожить противника с расстояния более 70 километров с точностью 98%.

Далее в списке упоминается вертолёт Apache AH-64D/E. Он вооружён 30-миллиметровыми автоматическими пушками M230, 70-миллиметровыми неуправляемыми ракетами Hydra 70 и ракетами AGM-114 Hellfire. Вертолёт назвали вооружённым до зубов.

Третья «причина» — основной боевой танк M1A2 Abrams. Его снаряды способны пробить самую прочную броню в мире. Далее следует ракета класса «воздух-земля» Joint Air-to-Ground Missile (JAGM), помогающая солдатам на земле в плохую погоду и при недостаточной видимости. Как пишет автор, она может легко уничтожать танки и другую бронетехнику.

И наконец пятая «причина» — 155-миллиметровый управляемый активно-реактивный снаряд M982 Excalibur. Утверждается, что он может поразить цель всего одним выстрелом.