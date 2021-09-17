Перечислены 7 американских способов пробить оборону России

Как отмечают журналисты, главная цель «Конвергенции» — массовое применение в бою автономных комплексов. Они смогут самостоятельно обнаруживать цели и принимать решения об их уничтожении.

Сообщается, что США проведут учения по проекту. На них будут отработаны семь сценариев. Первый — применение разведывательных БПЛА, спутников на низкой орбите, радиотехнической разведки и спецназа. Второй этап — отражение ракетного удара противника глубокоэшелонированной системой ПВО. Третий — контратака высокоточным оружием, беспилотной и пилотируемой авиацией, корабельными комплексами, а также точечными ударами спецподразделений. Четвёртый — снабжение войск с использованием робототехнических средств.

Помимо этого, на учениях проведут повторную разведку поля боя и позиций условного противника с помощью полностью автономных беспилотных платформ. А ещё пройдут проверку десантники с очками, оснащённым системой дополненной реальности.

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