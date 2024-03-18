Перечислены человеческие продукты, которые можно давать кошкам

Мясо. Вы можете дать кошке сырую говядину или курицу. Но перед этим заморозьте мясо и очистите его от костей. Также организм животного хорошо усвоит субпродукты.

Рыба. Её можно давать кошкам раз в 10 дней. Лучше всего, если это будет морская рыба, только её нужно сначала отварить. Альтернатива этому — рыбная котлета на пару без приправ.

Яйца. Можете приготовить для кошки омлет, только не добавляйте туда соль, перец, сливочное или подсолнечное масло.