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Наука и технологии
Опубликовано 08 апреля 2024, 02:15
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Перечислены четыре способа сделать любой разговор лучше

Следуйте этим советам
Каждый из нас, немного попрактиковавшись, может стать отличным коммуникатором. Вот что об этом говорит эксперт Чарльз Дахигг.
Перечислены четыре способа сделать любой разговор лучше
© Inc.

Задавайте глубокие вопросы. Известно, что суперкоммуникаторы задают в 10−20 раз больше вопросов, чем среднестатистический человек. Среди них глубокие вопросы, то есть такие, которые связаны с опытом, убеждениями, ценностями собеседника. Например: «Что заставило вас обратиться к медицине?» (если человек врач).

Слушайте активно. Существует два аспекта слушания. Один из них — внимание, второй — демонстрация собеседнику, что вы действительно слушаете его. В этом помогает цикл понимания. Он состоит из трёх шагов. Во-первых, нужно задать человеку вопрос, желательно глубокий. Во-вторых, постарайтесь повторить то, что говорит собеседник, своими словами. В-третьих, спросите, правильно ли вы всё поняли. Когда другой человек чувствует, что его слушают, у него автоматически возникает желание выслушать другого в ответ.

Перечислены четыре способа сделать любой разговор лучше
© Getty

Будьте искренними. Наш мозг очень хорошо выявляет неискренность. И это даже доказал один эксперимент.

Установите связь с собеседником. Разговор с другими людьми отражается в вашем теле и мозгу. При этом нейронная активность собеседников становится схожей с вашей. Именно поэтому целью разговора является установление связи между людьми.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:BBC Science Focus
Автор:Валерия Филимонова
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