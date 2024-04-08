Перечислены четыре способа сделать любой разговор лучше

Задавайте глубокие вопросы. Известно, что суперкоммуникаторы задают в 10−20 раз больше вопросов, чем среднестатистический человек. Среди них глубокие вопросы, то есть такие, которые связаны с опытом, убеждениями, ценностями собеседника. Например: «Что заставило вас обратиться к медицине?» (если человек врач).

Слушайте активно. Существует два аспекта слушания. Один из них — внимание, второй — демонстрация собеседнику, что вы действительно слушаете его. В этом помогает цикл понимания. Он состоит из трёх шагов. Во-первых, нужно задать человеку вопрос, желательно глубокий. Во-вторых, постарайтесь повторить то, что говорит собеседник, своими словами. В-третьих, спросите, правильно ли вы всё поняли. Когда другой человек чувствует, что его слушают, у него автоматически возникает желание выслушать другого в ответ.