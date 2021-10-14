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Перечислены четыре устройства, которые стоит приобрести на распродаже в «Чёрную пятницу»

Это необычные гаджеты, которые можно будет купить со скидкой
В ноябре традиционно магазины планируют распродавать вещи со скидками. Готовиться к этому нужно уже сейчас. BBC Science Focus рассказал, на какие четыре устройства точно стоит обратить внимание.
Перечислены четыре устройства, которые стоит приобрести на распродаже в «Чёрную пятницу»

Эксперт издания BBC Science Focus Рэйчел Ховатсон назвала четыре самых интересных современных устройств. Они станут отличным выбором среди других возможных вариантов в день распродаж 26 ноября. Приобрести их можно в онлайн-магазинах.

  1. Ring и Echo Dot. Этот умный видеодомофон Ring и смарт-колонка Echo Dot третьего поколения с голосовым помощником Alexa лучше всего приобретать в комплекте. Они позволят с помощью приложения на смартфоне просматривать посетителей и получать уведомления, если около дверей датчик движения зафиксирует активность.
  1. Nebula Anker. Это портативный проектор, позволяющий смотреть фильмы где угодно. При этом кинокартины могут транслироваться прямо с телефона.
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  1. Sony Bravia KD85X85JU. Отличный вариант, если хочется приобрести новый 85-дюймовый телевизор с технологией Smart TV. Здесь также есть Google Ассистент, Google TV, функция плавного движения. Последнее делает устройство подходящим для видеоигр.
  1. JBL Live 300TWS In-Ear True Wireless Earbuds. Это действительно качественные водонепроницаемые наушники. Кроме того, у них есть доступ к голосовому помощнику. Идут в комплекте с футляром с функцией беспроводной зарядки.