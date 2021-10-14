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Перечислены четыре устройства, которые стоит приобрести на распродаже в «Чёрную пятницу»Это необычные гаджеты, которые можно будет купить со скидкой
В ноябре традиционно магазины планируют распродавать вещи со скидками. Готовиться к этому нужно уже сейчас. BBC Science Focus рассказал, на какие четыре устройства точно стоит обратить внимание.
Эксперт издания BBC Science Focus Рэйчел Ховатсон назвала четыре самых интересных современных устройств. Они станут отличным выбором среди других возможных вариантов в день распродаж 26 ноября. Приобрести их можно в онлайн-магазинах.
- Ring и Echo Dot. Этот умный видеодомофон Ring и смарт-колонка Echo Dot третьего поколения с голосовым помощником Alexa лучше всего приобретать в комплекте. Они позволят с помощью приложения на смартфоне просматривать посетителей и получать уведомления, если около дверей датчик движения зафиксирует активность.
- Nebula Anker. Это портативный проектор, позволяющий смотреть фильмы где угодно. При этом кинокартины могут транслироваться прямо с телефона.
- Sony Bravia KD85X85JU. Отличный вариант, если хочется приобрести новый 85-дюймовый телевизор с технологией Smart TV. Здесь также есть Google Ассистент, Google TV, функция плавного движения. Последнее делает устройство подходящим для видеоигр.
- JBL Live 300TWS In-Ear True Wireless Earbuds. Это действительно качественные водонепроницаемые наушники. Кроме того, у них есть доступ к голосовому помощнику. Идут в комплекте с футляром с функцией беспроводной зарядки.