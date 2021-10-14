Перечислены четыре устройства, которые стоит приобрести на распродаже в «Чёрную пятницу»

Это необычные гаджеты, которые можно будет купить со скидкой

В ноябре традиционно магазины планируют распродавать вещи со скидками. Готовиться к этому нужно уже сейчас. BBC Science Focus рассказал, на какие четыре устройства точно стоит обратить внимание.