Перечислены данные, которые автомобили отправляют в интернет

Перечислены данные, которые автомобили отправляют в интернетО сборе некоторых из них владельцы даже не подозревают
У современных автомобилей есть множество способов собирать информацию о владельце, местоположении транспорта, состоянии автомобиля. Всё это делается благодаря таким устройствам, как бортовой компьютер, камеры, датчики. Помогает и возможность подключения к интернету, а также системы GPS, ГЛОНАСС, голосовые помощники и пр.
Считается, что делается это ради безопасности. Причём как отдельного водителя и пассажиров, так и всего транспортного потока. Однако зачастую владелец автомобиля даже не в курсе, какая информация передаётся через интернет его машиной производителю, госорганам, страховым компаниям. Обычно согласие на получение этих данных прописывается мелким шрифтом. Сейчас единственной автокомпанией, которая будет делиться данными со своих датчиков, является Tesla. Но информацию эту получат только китайские автовладельцы.
Кроме того, инженер Джим Мейсон по просьбе Джеффри Фаулера взломал компьютер "Шевроле" и нашёл на нём некоторые данные. Это была информация о звонках, заправочной станции, часто посещаемом ресторане и фото незнакомого человека. Чтобы предотвратить подобные ситуации, компания privacy4cars создаёт приложение, которое стирает все данные после каршеринга или перед продажей машины.
В России с 2019 года хотят создать единую платформу сбора данных об автомобилях под названием "Автодата". Планируется, что туда будет передаваться информация о владельце, пассажирах, а также о различных правонарушениях, техосмотрах, VIN-номере ТС, местоположении машины.
Пока что закон не принят, но обсуждение ведётся. Решается, на ком будет лежать ответственность за сохранность данных, кто будет платить за создание этой платформы и как это отразится на потребителях.