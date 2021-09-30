Перечислены данные, которые автомобили отправляют в интернет

У современных автомобилей есть множество способов собирать информацию о владельце, местоположении транспорта, состоянии автомобиля. Всё это делается благодаря таким устройствам, как бортовой компьютер, камеры, датчики. Помогает и возможность подключения к интернету, а также системы GPS, ГЛОНАСС, голосовые помощники и пр.

Считается, что делается это ради безопасности. Причём как отдельного водителя и пассажиров, так и всего транспортного потока. Однако зачастую владелец автомобиля даже не в курсе, какая информация передаётся через интернет его машиной производителю, госорганам, страховым компаниям. Обычно согласие на получение этих данных прописывается мелким шрифтом. Сейчас единственной автокомпанией, которая будет делиться данными со своих датчиков, является Tesla. Но информацию эту получат только китайские автовладельцы.