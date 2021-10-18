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Перечислены девять самых успешных за прошедшие полгода российских проектов

Все они связаны с технологиями

Пользователь Кирилл Бычков перечислил на vc.ru наиболее удачные примеры совместной работы двух российских компаний над проектами. Организации создают довольно интересные продукты.