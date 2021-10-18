Перечислены девять самых успешных за прошедшие полгода российских проектов

Наука и технологии
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Перечислены девять самых успешных за прошедшие полгода российских проектовВсе они связаны с технологиями
Пользователь Кирилл Бычков перечислил на vc.ru наиболее удачные примеры совместной работы двух российских компаний над проектами. Организации создают довольно интересные продукты.
В подборку автора поста вошли пять любопытных бизнес-проектов.
- Центр цифрового обучения водителей. Компании Gett и SkillBox создали сервис для водителей такси бизнес-класса. После прохождения онлайн-обучения необходимо сдать очно тест. Если результаты окажутся удовлетворительными, то водителя подключат к сервису.
- Кольцо для сна и данные о здоровье. Организация Bioniq занимается сбором информации о сне пользователей кольца для оценки глубоких фаз сна. Последний продукт разработала компания Oura. В результате этого сотрудничества владельцы устройства смогут получить более актуальные советы по поводу поддержания здоровья.
- Страховой сервис для арендаторов. Его запустили совместно «Манго Страхование» и «Яндекс.Аренда». Доступ к страховке получают клиенты, которые нашли жильё через «Яндекс.Аренда». Эта страховка помогает в решении уже существующих проблем, а в случае неудачи сервис предложит другие варианты квартир.
- Разработки в сфере цифровых инноваций. «Программный Продукт» и МГУ собираются вместе работать над созданием программ, баз данных, интернет-порталов, проведением научных исследований в IT-сфере и пр.
- Акселерационная программа в области медицины. Это совместный проект TechTour и «Медси». Первая компания сможет запускать своих сервисы в сети клиник «Медси».
- Сервисы в сфере логистики. PickPoint и Boxberry начали сотрудничество. В итоге теперь количество пунктов приёма заказов в России у Boxberry увеличилось.
- Цифровая лаборатория. Этот проект будет разработан компанией «Билайн» и Сечёновским университетом. Для этого будут создаваться медицинские программы на основе применения искусственного интеллекта.
- Безбумажный офис. Abanking и SafeTech продемонстрировали сервис, позволяющий подписывать различные документы через смартфон. Так банки и другие компании смогут быстрее выстраивать взаимодействие со своими клиентами.
- Системы обеспечения безопасности. Теперь система для диагностики и прогнозирования неисправности оборудования «ПРАНА» компании «Ротек» будет надёжно защищена от хакерских атак. Это будет обеспечивать система под названием Threat Hunting Framework Industrial, созданная Group-IB.