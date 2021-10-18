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Перечислены девять самых успешных за прошедшие полгода российских проектов

Все они связаны с технологиями
Пользователь Кирилл Бычков перечислил на vc.ru наиболее удачные примеры совместной работы двух российских компаний над проектами. Организации создают довольно интересные продукты.
Перечислены девять самых успешных за прошедшие полгода российских проектов

В подборку автора поста вошли пять любопытных бизнес-проектов.

  1. Центр цифрового обучения водителей. Компании Gett и SkillBox создали сервис для водителей такси бизнес-класса. После прохождения онлайн-обучения необходимо сдать очно тест. Если результаты окажутся удовлетворительными, то водителя подключат к сервису.
  1. Кольцо для сна и данные о здоровье. Организация Bioniq занимается сбором информации о сне пользователей кольца для оценки глубоких фаз сна. Последний продукт разработала компания Oura. В результате этого сотрудничества владельцы устройства смогут получить более актуальные советы по поводу поддержания здоровья.
  1. Страховой сервис для арендаторов. Его запустили совместно «Манго Страхование» и «Яндекс.Аренда». Доступ к страховке получают клиенты, которые нашли жильё через «Яндекс.Аренда». Эта страховка помогает в решении уже существующих проблем, а в случае неудачи сервис предложит другие варианты квартир.
  1. Разработки в сфере цифровых инноваций. «Программный Продукт» и МГУ собираются вместе работать над созданием программ, баз данных, интернет-порталов, проведением научных исследований в IT-сфере и пр.
Перечислены девять самых успешных за прошедшие полгода российских проектов
  1. Акселерационная программа в области медицины. Это совместный проект TechTour и «Медси». Первая компания сможет запускать своих сервисы в сети клиник «Медси».
  1. Сервисы в сфере логистики. PickPoint и Boxberry начали сотрудничество. В итоге теперь количество пунктов приёма заказов в России у Boxberry увеличилось.
  1. Цифровая лаборатория. Этот проект будет разработан компанией «Билайн» и Сечёновским университетом. Для этого будут создаваться медицинские программы на основе применения искусственного интеллекта.
  1. Безбумажный офис. Abanking и SafeTech продемонстрировали сервис, позволяющий подписывать различные документы через смартфон. Так банки и другие компании смогут быстрее выстраивать взаимодействие со своими клиентами.
  1. Системы обеспечения безопасности. Теперь система для диагностики и прогнозирования неисправности оборудования «ПРАНА» компании «Ротек» будет надёжно защищена от хакерских атак. Это будет обеспечивать система под названием Threat Hunting Framework Industrial, созданная Group-IB.