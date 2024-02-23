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Наука и технологии
Опубликовано 23 февраля 2024, 11:15
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Перечислены домашние животные, которые очень похожи на драконов

Возможно, вы захотите кого-нибудь из них завести
Современные драконы — это рептилии. И вы вполне можете их держать у себя дома.

Красноглазый крокодиловый сцинк. Его размер составляет максимум 20 см. Чешуя у этой ящерицы имеет тёмно-коричневый или чёрный цвет и действительно напоминает драконью или крокодилью. Обитает такое животное во влажных тропических лесах, поэтому оно любит влагу и тепло.

Древесная аброния. Напоминает она маленького дракона зелёного цвета. Длина её при этом равняется 25 см. Обитает аброния в лесах Центральной Америки.

Сцинк синеязыкий. Это крупная ящерица, длина которой может достигать 70 см. При этом она действительно привязывается к человеку, подобно кошке или собаке. Внешне напоминает эта ящерица всё же змею.

Перечислены домашние животные, которые очень похожи на драконов
© Pixabay

Бородатая агама. Она имеет длину до 60 см и обитает в Австралии. Такие ящерицы питаются растительной и животной пищей, очень просты в содержании, их можно легко приручить.

Гигантский Смауг. Длина его может составлять до 40 см. Особенность этой ящерицы — чешуя с шипами. При этом держать дома её довольно сложно и стоит она дорого.