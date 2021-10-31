Перечислены главные конкуренты российской зенитки «Тор»

Авторы «Военного обозрения» отметили, что российский «Тор-М2» сегодня претендует на статус наиболее функционального зенитного ракетного комплекса малой дальности в мире. Он может уничтожать самолёты, вертолёты, беспилотные летательные аппараты, управляемые ракеты и др. Российский комплекс имеет высокие огневую мощь и уровень помехозащищённости.

Что касается зарубежных аналогов «Тор-М2», то среди них технически устаревшие американский ЗРК «Чапарэл» (Chaparral), британский комплекс «Рапира» (Rapier), французский «Кроталь» (Crotale) или франко-германский «Роланд» (Roland). Также конкурентами можно назвать более современные французский комплекс VL MICA, израильский Spider SR, немецкий IRIS-T и норвежский NASAMS-2.

Отмечается, что «Тор-М2» превосходит эти комплексы по всем огневым тактико-техническим характеристикам, по манёвренности и т.д.