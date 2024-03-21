Перечислены главные ошибки при самостоятельной укладке ламината

Перечислены главные ошибки при самостоятельной укладке ламинатаЭтот тип покрытия выбирают многие
Пропуск этапа акклиматизации ламината. В этом случае в дальнейшем вы можете столкнуться с деформацией покрытия. Пусть ламинат перед началом ремонта полежит в помещении хотя бы двое суток.
Отсутствие зазоров у стен. Без них ламинат способен подниматься, деформироваться, трескаться. Обычно рекомендуют оставлять зазор размером 8−10 мм.
Пренебрежение компенсационными швами в просторных помещениях. Для организации таких швов используются специальные профили. Их чаще всего ставят в дверных проёмах. В результате вы избежите деформации, вздутия ламината.
Пренебрежение идеально ровным основанием. Лучше сократить перепады высоты до 1 мм. Если этого не сделать, то ламинат может при ходьбе скрипеть, прогибаться.
Отказ от использования подложки. Она нужна, чтобы сгладить неровности, защитить от проникновения под ламинат влаги. Также она обеспечивает шумо-, звуко-, теплоизоляцию.
Выбор обычного ламината для влажных помещений. Для ванной, кухни рекомендуется покупать влагостойкие или водостойкие варианты.
Злоупотребление толстой подложкой. В этом случае ламинат станет слишком мягким, покрытие будет сильно прогибаться под тяжестью мебели. Из-за этого между частями ламината появятся трещины.
Фиксация ламината к основанию. В результате вы столкнётесь с вздутием и деформацией покрытия.
Использование некачественных ламелей перед укладкой. Качество каждой из панелей ламината играет ключевую роль в долговечности и внешнем виде этого покрытия.
Применение стального молотка для подбоя ламината. Рекомендуется вместо этого пользоваться резиновой киянкой или молотком вместе со специальным подбойным бруском из мягкого дерева.