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Наука и технологии
Опубликовано 21 марта 2024, 15:00
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Перечислены главные ошибки при самостоятельной укладке ламината

Этот тип покрытия выбирают многие
Укладка ламината в целом требует внимательности и аккуратности. И есть несколько вещей, о которых вам при этом нужно обязательно помнить.

Пропуск этапа акклиматизации ламината. В этом случае в дальнейшем вы можете столкнуться с деформацией покрытия. Пусть ламинат перед началом ремонта полежит в помещении хотя бы двое суток.

Отсутствие зазоров у стен. Без них ламинат способен подниматься, деформироваться, трескаться. Обычно рекомендуют оставлять зазор размером 8−10 мм.

Пренебрежение компенсационными швами в просторных помещениях. Для организации таких швов используются специальные профили. Их чаще всего ставят в дверных проёмах. В результате вы избежите деформации, вздутия ламината.

Пренебрежение идеально ровным основанием. Лучше сократить перепады высоты до 1 мм. Если этого не сделать, то ламинат может при ходьбе скрипеть, прогибаться.

Отказ от использования подложки. Она нужна, чтобы сгладить неровности, защитить от проникновения под ламинат влаги. Также она обеспечивает шумо-, звуко-, теплоизоляцию.

Перечислены главные ошибки при самостоятельной укладке ламината
© Нейросеть https://fusionbrain.ai

Выбор обычного ламината для влажных помещений. Для ванной, кухни рекомендуется покупать влагостойкие или водостойкие варианты.

Злоупотребление толстой подложкой. В этом случае ламинат станет слишком мягким, покрытие будет сильно прогибаться под тяжестью мебели. Из-за этого между частями ламината появятся трещины.

Фиксация ламината к основанию. В результате вы столкнётесь с вздутием и деформацией покрытия.

Использование некачественных ламелей перед укладкой. Качество каждой из панелей ламината играет ключевую роль в долговечности и внешнем виде этого покрытия.

Применение стального молотка для подбоя ламината. Рекомендуется вместо этого пользоваться резиновой киянкой или молотком вместе со специальным подбойным бруском из мягкого дерева.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#ремонт
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#технологии
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#дом