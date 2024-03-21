Перечислены главные ошибки при самостоятельной укладке ламината

Пропуск этапа акклиматизации ламината. В этом случае в дальнейшем вы можете столкнуться с деформацией покрытия. Пусть ламинат перед началом ремонта полежит в помещении хотя бы двое суток.

Отсутствие зазоров у стен. Без них ламинат способен подниматься, деформироваться, трескаться. Обычно рекомендуют оставлять зазор размером 8−10 мм.

Пренебрежение компенсационными швами в просторных помещениях. Для организации таких швов используются специальные профили. Их чаще всего ставят в дверных проёмах. В результате вы избежите деформации, вздутия ламината.

Пренебрежение идеально ровным основанием. Лучше сократить перепады высоты до 1 мм. Если этого не сделать, то ламинат может при ходьбе скрипеть, прогибаться.

Отказ от использования подложки. Она нужна, чтобы сгладить неровности, защитить от проникновения под ламинат влаги. Также она обеспечивает шумо-, звуко-, теплоизоляцию.