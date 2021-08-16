Перечислены регионы, в которых ГИБДД отслеживает нарушения ПДД с помощью дронов

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД России. Сообщается, что отслеживание с помощью беспилотников идёт в республиках Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Татарстан и Удмуртия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской, Тюменской областях и Москве.

Помимо этого, дроны помогают определять аварийно-опасные участки дороги. Лучше всего беспилотники применять для фиксации выездов на полосу встречного движения и пересечений дорожной разметки.

Сейчас там, где используются дроны, находится наряд ДПС. Ему аппараты передают данные о зафиксированных правонарушениях. Пока о применении беспилотников людей информируют только через СМИ