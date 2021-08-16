Перечислены регионы, в которых ГИБДД отслеживает нарушения ПДД с помощью дронов

Наука и технологии
Сегодня в 13:38
Перечислены регионы, в которых ГИБДД отслеживает нарушения ПДД с помощью дроновПересечение сплошной увидит беспилотник
Подразделения Госавтоинспекции и Росгвардии стали использовать дроны, чтобы выявлять нарушения правил дорожного движения (ПДД) в 17 регионах России.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД России. Сообщается, что отслеживание с помощью беспилотников идёт в республиках Адыгея, Бурятия, Ингушетия, Татарстан и Удмуртия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Амурской, Воронежской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской, Тюменской областях и Москве.
Помимо этого, дроны помогают определять аварийно-опасные участки дороги. Лучше всего беспилотники применять для фиксации выездов на полосу встречного движения и пересечений дорожной разметки.
Сейчас там, где используются дроны, находится наряд ДПС. Ему аппараты передают данные о зафиксированных правонарушениях. Пока о применении беспилотников людей информируют только через СМИ