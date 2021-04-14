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Наука и технологии
Сегодня в 20:09

Перечислены методы обезвреживания роботов-псов

На всякий случай
Недавно робота-собаку Spot от Boston Dynamics заметили во время задержания в Нью-Йорке. После этого американцы стали искать в инструкциях компании методы отключения робопса. Издание TJ перечислило эти способы.

Журналисты, впрочем, не рекомендуют проверять большинство методов на деле, так как последствия могут быть непредсказуемыми.

Первый способ предполагает отключение через пульт управления. Для этого нужно одновременно нажать триггеры и кнопку B, а затем красную кнопку «Стоп». После стоит нажать на экране «Подтвердить», и робопёс упадёт на землю.

Второй метод предлагает вытащить батарею. Извлекать её можно, только когда моторы Spot не активированы.

Также можно отключить питание на корпусе. В задней части робота есть две специальных кнопки — питания и блокировки мотора. Через пульт нужно отключил моторы, а затем нажать и две секунды держать синюю кнопку питания на задней части робопса.

Пользователи соцсетей также предложили перекрыть камеры и датчики движения роботу. Например, набросив на него ткань или облив краской. Ещё можно заглушить сигналы Wi-Fi. Но это сработает, только если робопсом управляет оператор.