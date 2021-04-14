Перечислены методы обезвреживания роботов-псов

Журналисты, впрочем, не рекомендуют проверять большинство методов на деле, так как последствия могут быть непредсказуемыми.

Первый способ предполагает отключение через пульт управления. Для этого нужно одновременно нажать триггеры и кнопку B, а затем красную кнопку «Стоп». После стоит нажать на экране «Подтвердить», и робопёс упадёт на землю.

Второй метод предлагает вытащить батарею. Извлекать её можно, только когда моторы Spot не активированы.

Также можно отключить питание на корпусе. В задней части робота есть две специальных кнопки — питания и блокировки мотора. Через пульт нужно отключил моторы, а затем нажать и две секунды держать синюю кнопку питания на задней части робопса.

Пользователи соцсетей также предложили перекрыть камеры и датчики движения роботу. Например, набросив на него ткань или облив краской. Ещё можно заглушить сигналы Wi-Fi. Но это сработает, только если робопсом управляет оператор.