Перечислены методы очистки питьевой воды

Сейчас, по словам автора, чистую питьевую воду не могут получить более 2 миллиардов жителей Земли. Болезнями, вызванными низким качеством воды, заражается около полумиллиарда человек. К летальному исходу такие заболевания приводят 5-8 миллионов жителей нашей планеты ежегодно.

Для того чтобы очистить воду от вредных веществ и избежать развития заболеваний, применяются разные методы. Из основных - добавление в жидкость адсорбентов, очистка с использованием мембраны и электрохимическая очистка (ионный обмен).

При мембранном способе очистки вода пропускается через специальные материалы, которые способны пропускать лишь саму воду. Так все ненужные примеси отделяются и убираются.