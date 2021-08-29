Перечислены методы очистки питьевой воды

Перечислены методы очистки питьевой водыОсновных из них - три
Сейчас, по словам автора, чистую питьевую воду не могут получить более 2 миллиардов жителей Земли. Болезнями, вызванными низким качеством воды, заражается около полумиллиарда человек. К летальному исходу такие заболевания приводят 5-8 миллионов жителей нашей планеты ежегодно.
Для того чтобы очистить воду от вредных веществ и избежать развития заболеваний, применяются разные методы. Из основных - добавление в жидкость адсорбентов, очистка с использованием мембраны и электрохимическая очистка (ионный обмен).
При мембранном способе очистки вода пропускается через специальные материалы, которые способны пропускать лишь саму воду. Так все ненужные примеси отделяются и убираются.
Содержание железа в воде могут снизить микроорганизмы. Это доказало исследование учёных Саратовского университета, в результате которого за 14 дней концентрация этого вещества снизилась более чем на 30 процентов. Кроме того, часто подобные микроорганизмы помогают избавить от нефти непитьевую воду.
Для удаления металлов из воды применяют кавитацию, или холодное кипение. Вода не только очищается, но и становится пресной.
После очистки воды специалисты переходят к обеззараживанию. Для этого используют различные компоненты. Например, это может быть хлор и хлорсодержащие реагенты, ультрафиолет, озон.