Перечислены недостатки российских стратегических ракетоносцев

По словам западного эксперта, у Ту-160М не появилось стелс-покрытия. Кроме того, его обслуживание всё равно стоит больших денег. Также Иствуд отметил, что самолёт оборудовали новыми двигателями НК-32-02, авионикой и вооружением, в частности новой ракетой для уничтожения радаров противника.

Тем не менее, автор не впечатлён обновлённым Ту-160М. Он заявил, что у самолёта действительно большая дальность полёта, а его крылатые ракеты-невидимки действительно интересны. Однако Ту-160М, по сути, остаётся всё тем же самолётом. Без стелс-покрытия он является уязвимой целью. Также у самолёта по-прежнему высокий расход топлива и нет оборонительного вооружения.