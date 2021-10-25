Перечислены необычные последствия спорта для мозга

Так, помимо того, что упражнения положительно сказываются на сердце, теле и сне, есть орган, которому также идут на пользу занятия физической активностью. Речь о мозге. О необычных преимуществах спорта для него рассказала нейробиолог Венди Сузуки.

По словам специалиста, тренировки снижают тревожность. Дело в том, что во время движения дофамин и серотонин попадают в мозг, что в свою очередь, и уменьшает тревожность и депрессивное состояние. Причем для этого достаточно позаниматься всего 10-30 минут.

Помимо прочего нейробиолог обратила внимание на то, что спорт положительно сказывается на концентрации. Так, после упражнений продолжительностью в 30 минут концентрация увеличивается как минимум на 2 часа.

В числе положительных последствий спорта для мозга вошел рост новых клеток в этом органе, а также защита от старения и нейродегенеративных заболеваний.