Перечислены новые законы о работе интернета, которые вступили в силу в России 1 октября

Во-первых, операторы связи теперь будут предоставлять Роскомнадзору по запросу некоторые данные об абонентах. Это касается пока юридических лицах и индивидуальных предпринимателей (ИП), то есть тех, кто подключён к корпоративным тарифам. Власти смогут получить их голосовые данные, информацию о сообщениях и о местоположении базовой станции, к которой подключался телефон.

Во-вторых, с 1 октября пользователи интернета должны были получить бесплатный доступ к 20 телеканалам в сети, входящим в первый и второй мультиплексы. Однако Роскомнадзор и каналы не успели выбрать оператора для необходимого плеера. Поэтому всё сдвигается на март.

В-третьих, владельцы новостных агрегаторов и онлайн-кинотеатров теперь будут обязаны предоставлять данные по объёму аудитории. Этот закон прозвали «счётчиком Горелкина».

Ещё один новый закон обязывает налоговых резидентов России сообщать «об операциях с использованием электронных средств платежа, предоставляемых зарубежными финансовыми организациями, если сумма таких операций в год превышает 600 000 руб. (или эквивалентную сумму в иностранной валюте)».