Наука и технологии
Сегодня в 17:09

Перечислены особенности российского истребителя шестого поколения

Над ним уже работают
Член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов рассказал журналистам, что в России уже создают истребитель шестого поколения. Стали известны некоторые его особенности.
Перечислены особенности российского истребителя шестого поколения

По словам Смирнова, самолёт получит новые двигатели. Также истребитель шестого поколения будет использовать технологии искусственного интеллекта. Ещё у самолёта будут усовершенствованы аэродинамика, конструкционные материалы, бортовое оборудование. Истребитель сможет работать в режиме сетецентрического взаимодействия различных систем вооружения.

Напомним, завтра, 20 июля, Ростех должен представить на авиасалоне МАКС-2021 новый однодвигательный истребитель. Его уже называют российским конкурентом американскому F-35. Это, само собой, не будет самолёт шестого поколения. Пока у России есть только один истребитель пятого поколения — Су-57. В США таких самолётов больше, и страна тоже работает над созданием шестого поколения.