Перечислены особенности российского истребителя шестого поколения

По словам Смирнова, самолёт получит новые двигатели. Также истребитель шестого поколения будет использовать технологии искусственного интеллекта. Ещё у самолёта будут усовершенствованы аэродинамика, конструкционные материалы, бортовое оборудование. Истребитель сможет работать в режиме сетецентрического взаимодействия различных систем вооружения.

Напомним, завтра, 20 июля, Ростех должен представить на авиасалоне МАКС-2021 новый однодвигательный истребитель. Его уже называют российским конкурентом американскому F-35. Это, само собой, не будет самолёт шестого поколения. Пока у России есть только один истребитель пятого поколения — Су-57. В США таких самолётов больше, и страна тоже работает над созданием шестого поколения.