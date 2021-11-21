Перечислены популярные приёмы мошенников в период распродаж

Волков отметил, что мошенники активизируются в «чёрную пятницу». В основном они используют поддельные сайты популярных магазинов, при этом обещают большие скидки. На этих сайтах есть формы онлайн-оплаты, похожие на известные платёжные сервисы. Но если ввести данные карты на странице, мошенники их получат в свои руки.

Эксперт порекомендовал соблюдать несколько простых правил. Нужно проверять имена ссылок — иногда они могут отличаться от оригинальных на одну букву. Лучше вообще набирать адрес сайта интернет-магазина самостоятельно. Должны насторожить и некоммерческие доменные зоны (.org, .info и тому подобное). Также стоит завести для покупок в интернете отдельную банковскую карту и пополнять её по необходимости.