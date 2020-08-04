Перечислены популярные среди россиян напитки, от которых толстеют

Так, в число напитков, которые способствуют набору лишнего веса, входят квас, сок и газировка. Отмечается, что данный эффект от перечисленных напитков обусловлен большим количеством сахара в их составе. Кроме того, данные напитки нагружают поджелудочную железу. Врач порекомендовала в качестве альтернативы такие напитки, как чай, вода и кофе без сахара. Однако для разнообразия в воду можно добавить мяту, лимон и огурец.

Напомним, что нескольким ранее мы писали о десерте, от которого диетологи рекомендуют отказаться. Речь о фруктовых смузи. Специалисты отметили, что для людей, для которых характерен набор лишнего веса, лучше всего фрукты употреблять в цельном виде.