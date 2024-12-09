Перечислены преимущества российского дрона КВН

Опубликовано 09 декабря 2024, 12:001 мин.
Перечислены преимущества российского дрона КВНКнязь Вандал
Новый российский беспилотник «Князь Вандал Новгородский» (КВН) поступил на вооружение как первый отечественный FPV-беспилотник с волоконно-оптической связью, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин, его слова приводит Лента.ру. Беспилотник уже принимал участие в боевых действиях, в частности, уничтожал боевые машины пехоты Украины в Курской области.
Кошкин пояснил, что беспилотник имеет черный цилиндрический дизайн и волоконно-оптический кабель, который улучшает управление. Такой тип связи менее уязвим для систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые часто используются для глушения сигналов беспилотников. Волоконно-оптические кабели считаются более надежными в районах с высокой активностью РЭБ, что делает КВН более эффективным, чем радиоуправляемые беспилотники, которые можно легко вывести из строя.