Перечислены преимущества российского дрона КВН

Кошкин пояснил, что беспилотник имеет черный цилиндрический дизайн и волоконно-оптический кабель, который улучшает управление. Такой тип связи менее уязвим для систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые часто используются для глушения сигналов беспилотников. Волоконно-оптические кабели считаются более надежными в районах с высокой активностью РЭБ, что делает КВН более эффективным, чем радиоуправляемые беспилотники, которые можно легко вывести из строя.