Перечислены причины, по которым кошки так любят смотреть в окно

Птицы. Когда кот видит птичек за окном, в нём просыпаются охотничьи инстинкты. Даже если такая добыча недоступна, кошки всё равно её воспринимают подобным образом и начинают себя вести «странно»: нервничают, виляют хвостом, мяукают, щёлкают зубами.

Непривычные запахи и звуки на улице. Это особенно актуально для весеннего и летнего времени года.