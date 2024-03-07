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Наука и технологии
Опубликовано 07 марта 2024, 11:15
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Перечислены причины, по которым кошки так любят смотреть в окно

Об этом важно знать
Вообще, кошки очень любопытны. Многие из них любят залазить на подоконники и смотреть часами в окно. Но почему на самом деле они так себя ведут?

Птицы. Когда кот видит птичек за окном, в нём просыпаются охотничьи инстинкты. Даже если такая добыча недоступна, кошки всё равно её воспринимают подобным образом и начинают себя вести «странно»: нервничают, виляют хвостом, мяукают, щёлкают зубами.

Непривычные запахи и звуки на улице. Это особенно актуально для весеннего и летнего времени года.

Перечислены причины, по которым кошки так любят смотреть в окно
© JACLOU-DL

Охлаждение или обогрев. Летом кошке может быть жарко и она может расположиться около приоткрытого окна, чтобы освежиться. Зимой же питомец может лежать на подоконнике, чтобы погреться от батареи.

Познавание окружающего мира. Комары, мошки, мухи — это отличная «игрушка» для кошек.

Источник:iXBT.com
Автор:Валерия Филимонова
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