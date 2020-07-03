Перечислены приводящие к головной боли продукты

”Причиной возникновения мигрени могут стать продукты, содержащие тирамин, — копчености, шоколад и сыр”, - поделился специалист в эфире телеканала “Россия 1”. Помимо данных продуктов к головной боли могут также привести запахи парфюма, сбои в режиме сна, а также ощущение голода. Кроме того, приступ мигрени может спровоцировать даже неправильно подобранная оптика.

Напомним, что еще в июне российским врачом Александром Мясниковым были признаки опасной головной боли. Специалист отметил, что опасаться стоит при головной боли, которая побуждает человека просыпаться по ночам. Также опасным признаком является изменения неврологической симптоматики, а также ухудшение зрения после приступов.