Перечислены пять астероидов, которые по сей день угрожают Земле

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Перечислены пять астероидов, которые по сей день угрожают ЗемлеИ способны её уничтожить
"Лайф" поделился подборкой самых опасных для нашей планеты на данный момент астероидов.
Сейчас известны пять космических тел, способных разрушить Землю, сообщает издание "Лайф".
- Бенну. Он включён в группу Аполлонов (другими словами, его орбита пересекается с орбитой Земли с внешней стороны), был обнаружен в 2013 году. Сейчас считается наиболее опасным астероидом. Предполагается (с вероятностью 0,04 процента), что с нашей планетой он столкнётся 24 сентября 2182 года.
- "Ноунейм". 29075 (1950 DA). Тоже относится к Аполлонам. Открыт в 1950 году, но так и не получил наименования. До Бенну обозначался как самый опасный астероид. На довольно большом расстоянии от Земли он пролетит в 2032 году, а столкнуться с ней может в 2880-м.
- Апофис. 99942 Apophis (2004 MN4). Это уже один из астероидов, входящий в группу Атонов (пересекается с внутренней стороны с земной орбитой). Найден в 2004 году. Мимо Земли пролетит весной 2029 года. Учёные заверяют, что если ничего в будущем не изменится в космосе, то эта встреча не станет опасной для нас. При этом на данный момент NASA уже не считает астероид угрожающим жизни на Земле, а вот итальянский NEODryS не думает пока исключать его из этого списка.
- Убийца из группы Амуров. 2010 AU118. Это самый большой объект из представленных (1,9 километра - диаметр тела). Вплоть до 2112 года будет приближаться к Земле 38 раз. Вероятность же, что столкновение произойдёт, невелика. Предполагают, что именно о нём говорилось в предсказаниях Нострадамуса.
- 410777 (2009 FD). Относится к Аполлонам. Уже пролетал над нашей планетой в 2015-м, в следующий раз будет лететь в 2063-м. Наиболее опасным периодом исследователи считают 2185-2198 годы, когда столкновение с этим астероидом Земли приведёт к образованию цунами или к катастрофе регионального масштаба.