Перечислены пять лучших многозарядных пневматических винтовок

Перечислены пять лучших многозарядных пневматических винтовокКак для стрельбы в тире, так и для охоты
Отмечается, что пневматическое оружие может разделяться на несколько видов в зависимости от мощности и цели (от 3 до 7,5 Дж, 4,5 мм калибр - для тира и полигонов, от 7,5 до 25 Дж, 5,5-9 мм калибр - для охоты), способа создания энергии (пружинно-поршневое, газо-пружинное, ПСП (РСР), мультикомпрессорное, компрессорное, газобаллонное). Важно, что для покупки пневматики, предназначенной для охоты, нужна лицензия.
К самым популярным винтовкам составитель подборки отнёс пять моделей.
1. ИЖ-61
По-другому она называется МР-61. Имеет 4,5-мм калибр и дульную энергию 3 Дж. Масса винтовки - 2,1 кг. Предназначена она для тира, спортивной стрельбы и продаётся без лицензии. Также оружие обеспечивает хорошую дальность стрельбы - до 25 метров. Ещё один плюс - наличие специального крепления для установки оптического и коллиматорного прицела. При этом у некоторых подобных моделей отсутствует предохранитель, а также пробивная сила у них довольно слабая.
2. Hatsan AT44PA PCP
Как и предыдущее оружие, это предназначено для стрельбы в тире. Имеет 4,5-мм калибр, а также дульную энергию до 7,5 Дж и массу 3,8 кг. Из достоинств - наличие автоматического предохранителя, крепления "ласточкин хвост" для прицела, точность стрельбы, высокая пробивная сила. Но стоит винтовка недёшево (около 36 тысяч рублей), а при низком уровне заправки снижается давление и скорость вылета пули.
3. Crosman Classic 2100B
Пневматика 4,5 калибра подходит для того, чтобы стрелять по целям в тире или на полигоне. Дульная энергия у неё составляет 7,5 Дж, вес - 1,9 кг. Приобрести оружие можно без лицензии. У винтовки есть специальное крепление для оптического прицела, неавтоматический предохранитель. Однако после 250 выстрелов это оружие придётся чистить.
4. MP-512М
Российская винтовка, с которой можно пойти на охоту. Имеет 5,5-мм калибр, дульную энергию 25 Дж, соответственно, для её покупки необходимо разрешение. Весит 3 кг. Также из плюсов автор перечисляет хорошую пробивную силу, точность стрельбы до 20 метров, наличие крепления для оптического прицела и автопредохранитель. Однако модель отличается чувствительной отдачей при стрельбе.
5. Crosman 1077
Винтовка отлично подойдёт для стрельбы в тире. Из характеристик - 4,5-мм калибр, дульная энергия 7,5 Дж. Имеет неавтоматический предохранитель и в целом удобна в использовании. Но мощность у неё достаточно слабая и при минусовой температуре пользоваться ей не получится.
Кроме того, автор назвал самые мощные варианты винтовок. Ими стали: Umarex Hammer (12,7-мм, 955 Дж), Dragon Career Slayer (12,7-мм, 400 Дж), Quackenbush LA .458 Safari (11,63-мм, 650 Дж), Sam Yang Big Bore 909S (11,5-мм, 270 Дж), EDgun Matador R3M (5,5-мм калибр, 80 Дж), PCP ATAMAN ML 15B (6,3-мм, 50 Дж).