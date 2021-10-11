Перечислены пять лучших многозарядных пневматических винтовок

Отмечается, что пневматическое оружие может разделяться на несколько видов в зависимости от мощности и цели (от 3 до 7,5 Дж, 4,5 мм калибр - для тира и полигонов, от 7,5 до 25 Дж, 5,5-9 мм калибр - для охоты), способа создания энергии (пружинно-поршневое, газо-пружинное, ПСП (РСР), мультикомпрессорное, компрессорное, газобаллонное). Важно, что для покупки пневматики, предназначенной для охоты, нужна лицензия.

К самым популярным винтовкам составитель подборки отнёс пять моделей.

1. ИЖ-61

По-другому она называется МР-61. Имеет 4,5-мм калибр и дульную энергию 3 Дж. Масса винтовки - 2,1 кг. Предназначена она для тира, спортивной стрельбы и продаётся без лицензии. Также оружие обеспечивает хорошую дальность стрельбы - до 25 метров. Ещё один плюс - наличие специального крепления для установки оптического и коллиматорного прицела. При этом у некоторых подобных моделей отсутствует предохранитель, а также пробивная сила у них довольно слабая.