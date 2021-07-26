Наука и технологии
Сегодня в 17:06

Перечислены пять преимуществ новейшего российского истребителя

Может стать очень успешным на мировом рынке
Авторы MilitaryWatch назвали экспортные преимущества недавно представленного российского истребителя Checkmate. Эксперты считают, что самолёт может стать мировым бестселлером и стать заменой американскому F-16.
Перечислены пять преимуществ новейшего российского истребителя

Первым делом авторы упомянули ракету «воздух-воздух» Р-37М, которая входит в арсенал Checkmate. Её назвали самой быстрой и дальнобойной в своём классе.

Второе преимущество Checkmate — использование стелс-технологий. Они были выбраны так, чтобы найти баланс между ценой и качеством. В итоге истребитель малозаметен для радаров в самой важной лобовой проекции.

Третьим преимуществом самолёта признали сверхзвуковую скорость без использования форсажа. Кроме того, Checkmate оснащён управляемым вектором тяги, что делает истребитель сверхманёвренным.

Ещё Checkmate может обеспечить короткий взлёт и посадку. И наконец последнее преимущество истребителя — низкие требования к обслуживанию и относительная дешевизна эксплуатации.