Перечислены пять преимуществ новейшего российского истребителя

Первым делом авторы упомянули ракету «воздух-воздух» Р-37М, которая входит в арсенал Checkmate. Её назвали самой быстрой и дальнобойной в своём классе.

Второе преимущество Checkmate — использование стелс-технологий. Они были выбраны так, чтобы найти баланс между ценой и качеством. В итоге истребитель малозаметен для радаров в самой важной лобовой проекции.

Третьим преимуществом самолёта признали сверхзвуковую скорость без использования форсажа. Кроме того, Checkmate оснащён управляемым вектором тяги, что делает истребитель сверхманёвренным.

Ещё Checkmate может обеспечить короткий взлёт и посадку. И наконец последнее преимущество истребителя — низкие требования к обслуживанию и относительная дешевизна эксплуатации.