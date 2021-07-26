Перечислены пять преимуществ новейшего российского истребителя

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Перечислены пять преимуществ новейшего российского истребителяМожет стать очень успешным на мировом рынке
Авторы MilitaryWatch назвали экспортные преимущества недавно представленного российского истребителя Checkmate. Эксперты считают, что самолёт может стать мировым бестселлером и стать заменой американскому F-16.
Первым делом авторы упомянули ракету «воздух-воздух» Р-37М, которая входит в арсенал Checkmate. Её назвали самой быстрой и дальнобойной в своём классе.
Второе преимущество Checkmate — использование стелс-технологий. Они были выбраны так, чтобы найти баланс между ценой и качеством. В итоге истребитель малозаметен для радаров в самой важной лобовой проекции.
Третьим преимуществом самолёта признали сверхзвуковую скорость без использования форсажа. Кроме того, Checkmate оснащён управляемым вектором тяги, что делает истребитель сверхманёвренным.
Ещё Checkmate может обеспечить короткий взлёт и посадку. И наконец последнее преимущество истребителя — низкие требования к обслуживанию и относительная дешевизна эксплуатации.