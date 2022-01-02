Перечислены ранние симптомы штамма «омикрон»

Сообщается, что «омикрон» проявляет себя легче, чем остальные штаммы. Симптомы больше похожи на простудные.

Врачи из Южной Африки, Великобритании и США назвали среди них першение в горле, боль в пояснице, насморк или заложенность носа, головную боль, усталость, чихание, ночную потливость и ломоту в теле. Эти симптомы могут возникнуть примерно на второй день после заражения коронавирусом и могут продлиться около пяти дней.

Отмечается, что лучшим способом защиты от COVID-19 остаётся вакцинация. При подозрении на заражение нужно обратиться к врачу, а не пытаться ставить себе диагноз самостоятельно.