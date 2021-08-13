Перечислены различия между двумя российскими истребителями Су-27 и МиГ-29

В MilitaryArms отметили, что путать эти самолёты нельзя. Миг меньше и легче Су, может летать на менее дальние расстояния. Если же представить, что истребители столкнулись в воздухе, то Су-27 превосходит МиГ-29 по всем параметрам.

В учебных боях видели, что на втором круге Су уже заходит в хвост МиГу. Однако некоторые пилоты считают, что Су-27 может победить только в условиях действия ряда ограничений, например по предельным углам атаки.

Что касается максимальной развиваемой скорости, то у Су-27 она равна 2,5 тысячи километров в час, а у МиГ-29 — 2,45 тысячи километров в час.