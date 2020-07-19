Перечислены регионы России с самым высоким распространением ожирения

Отмечается, что в Алтайском крае на 100 тыс жителей пришлось 5539,4 случая. Также высокая распространенность ожирения характерна и для Ямало-Ненецкого автономного округа, где на 100 тыс жителей пришлось 3527, 2 случаев, Тюменская - 2860,2, Курганская - 2714. Также ожирением страдают и в Самарской области - 2667,1 случая.

Также Минздрав подсчитал, в каких регионах России меньше люди меньше всего имеют ожирение. Выяснилось, что меньше всего россиян с ожирением зафиксировано в Приморском крае где на 100 тыс человек пришлось всего 549,2 случая.