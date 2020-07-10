Перечислены регионы России, жители которых чаще имеют психические заболевания

Так, российским регионом, который имеет самую высокий показатель психических болезней среди населения за 2019 год, стала Чукотка. По итогам прошлого года на 100 тыс человека порядка 9922,9 людей имеют психические болезни, в числе которых шизофрения, умственная отсталость и прочие.

Что касается второго места, то на нем оказался Алтайский край, в котором на 100 тысяч жителей приходится порядка 6,6 тыс случае. Замыкает же первую тройку Еврейская автономная область, где было зафиксировано 6,2 тыс психически нездоровых людей. Также в данный список вошли Курганская и Сахалинская области, Ямало-Ненецкой и Ненецкой, а также Кировской и Орловской областях. На десятом месте, в свою очередь, оказалась Тверская область.