Перечислены российские сайты с самыми агрессивными пользователями

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Перечислены российские сайты с самыми агрессивными пользователямиВ лидеры выбился форум по доте
Специалисты из Brand Analytics выяснили, на каких русскоязычных сайтах сидят самые агрессивные пользователи.
Первое место занял один из крупнейших форумов по игре Dota 2 — prodota.ru. Более 36% публикаций там содержат агрессивную лексику. За ним следует имиджборд 2ch.hk («двач»). Хейт-контента там чуть меньше — 35%. На третьем месте находится развлекательный портал «ЯПлакалъ».
«РИА Новости» опубликовали топ-30 русскоязычных доменов с высокой долей агрессивного контента. В него вошли различные форумы, развлекательные сервисы, новостные порталы, социальная сеть. Посмотреть на инфографику можно ниже:
В целом, наиболее агрессивное сообщество строится вокруг развлекательных молодёжных доменов, у доменов, где собираются любители игр, форумов и блогов политической направленности и новостных порталов.
Источник: РИА Новости