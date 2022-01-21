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Перечислены российские сайты с самыми агрессивными пользователями

В лидеры выбился форум по доте
Специалисты из Brand Analytics выяснили, на каких русскоязычных сайтах сидят самые агрессивные пользователи.
Перечислены российские сайты с самыми агрессивными пользователями

Первое место занял один из крупнейших форумов по игре Dota 2 — prodota.ru. Более 36% публикаций там содержат агрессивную лексику. За ним следует имиджборд 2ch.hk («двач»). Хейт-контента там чуть меньше — 35%. На третьем месте находится развлекательный портал «ЯПлакалъ».

«РИА Новости» опубликовали топ-30 русскоязычных доменов с высокой долей агрессивного контента. В него вошли различные форумы, развлекательные сервисы, новостные порталы, социальная сеть. Посмотреть на инфографику можно ниже:

Перечислены российские сайты с самыми агрессивными пользователями

В целом, наиболее агрессивное сообщество строится вокруг развлекательных молодёжных доменов, у доменов, где собираются любители игр, форумов и блогов политической направленности и новостных порталов.

Источник: РИА Новости
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