Перечислены российские сайты с самыми агрессивными пользователями

Первое место занял один из крупнейших форумов по игре Dota 2 — prodota.ru. Более 36% публикаций там содержат агрессивную лексику. За ним следует имиджборд 2ch.hk («двач»). Хейт-контента там чуть меньше — 35%. На третьем месте находится развлекательный портал «ЯПлакалъ».

«РИА Новости» опубликовали топ-30 русскоязычных доменов с высокой долей агрессивного контента. В него вошли различные форумы, развлекательные сервисы, новостные порталы, социальная сеть. Посмотреть на инфографику можно ниже: