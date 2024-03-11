Перечислены самые маленькие породы кошек

Сингапурская кошка. Взрослая такая кошка весит всего 2−3 кг, а живёт 12−15 лет. Представители этой породы известны привычкой спать в сточных ямах, жить в водостоках.

Манчкин. Лапки у таких кошек короче, чем у обычных, в 2−3 раза. Весит такая порода обычно 2,5−4,5 кг, а их средняя продолжительность жизни — 15 лет и больше.

Бамбино. Эта кошка имеет короткие лапы, и при этом у неё совсем нет шерсти. В среднем взрослая особь весит 2−4 кг, а живут такие кошки 12−15 лет и больше.

Кинкалоу. Отличается от других такая кошка необычными ушами. Средний вес питомца составляет 3−4 кг, а продолжительность жизни — 12−15 лет и больше.