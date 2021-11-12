Перечислены самые популярные за рубежом российские самолёты

Чемезов беседовал с журналистами накануне открытия выставки Dubai Airshow 2021. Он сообщил, что наиболее интересная модель для иностранных заказчиков — истребитель пятого поколения Су-57. Пока он, как утверждается, единственный в мире такой самолёт, который предлагают на экспорт. Среди его преимуществ: малая заметность, высокая скорость, большая боевая нагрузка, маневренность.

Помимо него популярны многофункциональный лёгкий истребитель МиГ-35, многоцелевой сверхманевренный Су-35 и Су-30, транспортник Ил-76МД-90А и заправщик Ил-78М-90А.

«Российская газета» также напомнила, что модифицированные экспортные версии истребителя Су-30 стоят на вооружении Китая, Индии, Малайзии, Вьетнама, Венесуэлы и Алжира. Истребители Су-35 есть у Китая и Египта.