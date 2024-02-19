Перечислены самые умные породы кошек

Норвежская лесная кошка. У этих вольнолюбивых питомцев твёрдый характер, хорошая устойчивость к болезням. Их можно обучить различным командам, трюкам, у них также отличная память.

Мейн-кун. Известна эта порода большими размерами. Некоторые взрослые кошки могут весить больше 10 кг. Правда, максимального размера такие питомцы достигают лишь в 3-5 лет. Они легко приспосабливаются к новым условиям, быстро обучаются, хорошо ловят мышей, любят воду.

Абиссинская кошка. Такие кошки могут интуитивно чувствовать настроение хозяев, хорошо ладят с другими животными и с разными людьми.

Сингапурская кошка. Это самая миниатюрная порода. Весят такие взрослые особи обычно примерно 3,75 кг. Они энергичны, умны, легко обучаются, привязываются к людям и чувствуют их настроение.