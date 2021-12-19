Перечислены самые важные научные открытия 2021 года

«Прорывом» года, как и ожидалось, были признаны вакцины от COVID-19. Помимо этого, были отмечены работы в прогнозировании структур протеинов благодаря разработанным алгоритмам. Эти механизмы хотят использовать, чтобы смоделировать изменения в шиповом белке «Омикрон»-версии вируса.

Также Science упомянул достижения врачей в лечении посттравматического стрессового расстройства. В списке есть и открытие, касающееся археологии. Так, специалисты научились извлекать ядерную ДНК из пещерного грунта и ископаемых остатков возрастом более миллиона лет. Это позволяет лучше изучать вымершие виды.

Ещё в списке есть достижения, касающиеся термоядерного синтеза — впервые термоядерный реактор выработал больше энергии, чем затратили на его работу.

Далее следует способ лечения наследственных болезней с помощью CRISPR-терапии. А за ним — новые знания о структуре Марса.