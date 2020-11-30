Перечислены самые засекреченные подлодки в мире

Кратко о работе пишет «Российская газета». Сообщается, что указанные ниже подводные лодки даже не имеют открытых названий.

Первой упоминается китайская субмарина без рубки. По известным данным, она была спущена на воду в 2019 году. Особенность подлодки в том, что она почти плоская в верхней части. Кто-то даже предполагает, что модель беспилотная.

Далее в списке следует сверхмалая подлодка X-класса на вооружении Военно-морских сил (ВМС) Пакистана. Считается, что она была построена в 2016 году. Впервые её увидели на снимках с военного парада в Карачи.

Третья в списке — китайская субмарина, которую видели лишь однажды на спутниковых снимках 2014 года. По ним удалось вычислить, что подлодка в длину достигает 35 метров.

И наконец упоминается подводная лодка Северной Кореи Sinpo-D. Её длина составляет 16 метров. Её тоже видели на спутниковых снимках секретной судоверфи.