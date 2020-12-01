Перечислены способы мошенничества в интернете и по телефону

По словам старшего специалиста по тестированию цифровых продуктов Роскачества, чаще всего по телефону обманывают, притворяясь службами безопасности банков. Мошенники говорят жертве, будто с её счета пытались вывести деньги. После человеку либо предлагают установить вредоносное приложение якобы от банка, либо просят данные карты.

Для обмана пожилых людей мошенники используют ряд средств социальной инженерии. Могут выдавать себя за Пенсионный фонд или говорить, будто родственник человека попал в беду. Злоумышленники могут представляться соцработниками или медиками. В связи с этим эксперт рекомендует провести пожилым родственникам ликбез о том, что никому нельзя доверять. Также можно установить ограничения для ежедневного перевода с карты.

В интернете мошенники создают фишинговые сайты с якобы дешёвыми товарами, в основном с техникой. Как отметила руководительница исследовательской группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies, особенно эта схема актуальна в период распродаж, в том числе в «Чёрную пятницу».

Также часто встречается мошенничество на сайтах объявлений. Пользователю, например, предлагают перейти из официального приложения в мессенджер, отправляют там ссылку для оплаты доставки, а она ведёт на фишинговую страницу. Не перестали мошенники пользоваться и старым методом: рассылкой со взломанной страницы в соцсети с просьбой перевести денег на карту.