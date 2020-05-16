Наука и технологии
Сегодня 18:30
Перечислены способы перезарядки автомата Калашникова
В том числе самый быстрый
В новом материале на сайте «Военное обозрение» перечислены способы перезарядки автомата Калашникова, в том числе довольно оригинальные. Их можно также посмотреть на видео.
Автор материала начал с описания советской классики — перезарядки правой рукой. При таком методе временные затраты составляют 4,59 секунды. А вот если выполнять перезарядку левой рукой, то время сокращается до 3,62 секунды.
Оригинальным автор материала назвал способ «иракской перезарядки». При нём автомат упирается в плечо, а затворная рама оттягивается назад — новый магазин ставится именно в этот момент. Иногда такой метод — единственный эффективный.
Также в материале упоминается способ перезарядки автомата Калашникова от Андрея Кудабекова:
А вот ещё один способ — «самый быстрый». Автор демонстрирует, как убрать необходимость досылать патрон, чтобы сократить время перезарядки:
И ещё три метода: