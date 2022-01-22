Перечислены «сумасшедшие причуды» российского истребителя Су-34

Ранее издание уже писало об исключительной грузоподъёмности ударного самолёта Су-34 ВКС России. Теперь отмечаются изменения в нём, которые оптимизировали истребитель для выполнения основной ударной роли.

Ключевой особенностью Су-34 назвали его переднюю часть приплюснутой формы по прозвищу «Утёнок». Она оборудована радиолокационной станцией (РЛС) Ш141, за которой находится двухместная кабина лётчика и штурмана-оператора с катапультными креслами К-36ДМ. В кабине Су-34 пять больших многофункциональных жидкокристаллических дисплеев, а также один проекционный дисплей.

Благодаря оптической системе «Платан», самолёт может «с высокой точностью атаковать наземные цели днём ​​и ночью». А в хвостовой балке Су-34 находится вспомогательная силовая установка.

Авторы пришли к выводу, что «вероятно, что в будущем с новыми улучшениями и дополнительным оружием Су-34 получит еще больше инновационных функций».