Перечислены технологии истребителя Су-57, которые перешли в беспилотник «Охотник»

Как отметил главный конструктор С-70 Сергей Бибиков, говорить о том, что ударный беспилотник создан на базе истребителя не совсем корректно. Правильнее рассказать об используемых в обоих самолётах технологиях.

«Отдельные решения, технологии, отдельные системы с Су-57. Например, как это хорошо видно, когда самолеты стоят рядом — стойки шасси. Они абсолютно идентичные, поскольку сроки создания БПЛА были предельно сжатые», — рассказал главный конструктор.

Кроме того, в Су-57 и С-70 используется один и тот же двигатель. Разница заключается лишь в отсутствии поворотных сопел у беспилотника. Ему это не нужно.