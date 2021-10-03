Наука и технологии
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Перечислены технологии истребителя Су-57, которые перешли в беспилотник «Охотник»Су-70 не создавали на базе Су-57
Военный специалист рассказал телеканалу «Звезда», какие технологии из новейшего отечественного истребителя Су-57 перекочевали в разрабатываемый ударный БПЛА Су-70 «Охотник».
Как отметил главный конструктор С-70 Сергей Бибиков, говорить о том, что ударный беспилотник создан на базе истребителя не совсем корректно. Правильнее рассказать об используемых в обоих самолётах технологиях.
«Отдельные решения, технологии, отдельные системы с Су-57. Например, как это хорошо видно, когда самолеты стоят рядом — стойки шасси. Они абсолютно идентичные, поскольку сроки создания БПЛА были предельно сжатые», — рассказал главный конструктор.
Кроме того, в Су-57 и С-70 используется один и тот же двигатель. Разница заключается лишь в отсутствии поворотных сопел у беспилотника. Ему это не нужно.