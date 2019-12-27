Перечислены «убитые» в 2019 году онлайн-сервисы и технологии

Первым в материале упоминается Google+. Он был запущен в 2011 году и стал первой попыткой компании создать социальную сеть. Платформа была интегрирована с другими сервисами Photos, Hangouts и даже YouTube. Google+ был закрыт раньше срока из-за проблемы, которая привела к утечке данных более 50 млн пользователей.

Далее следует Moviepass. Это был сервис с месячными абонементами в кино. Закрыть его пришлось из-за финансовых трудностей.

Не обошёлся список Tech Xplore и без iTunes. О «смерти» сервиса Apple объявила на WDC 2019. Заменить его должны были Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts. На операционной системе Catalina сервис уже найти нельзя. Также в материале упоминается почтовое приложение Inbox от Google.

Среди технологических продуктов авторы статьи называют беспроводное зарядное устройство Apple AirPower Wireless Charging Mat, которое так и не было выпущено; наушники для сна Bose Sleepbuds; Blu-Ray-плееры Samsung.