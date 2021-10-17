Перечислены восемь полезных устройств для фотографирования

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Перечислены восемь полезных устройств для фотографированияОни помогут любителям и профессиональным фотографам
Издание BBC Science Focus составило список самых нужных вещей для любителей фотографии.
По словам автора подборки, названные устройства помогут улучить навыки фотографирования и расширят возможности для творчества.
- GorillaPod. Этот гибкий штатив компании Joby позволит снимать в любом положении. К примеру, устройство можно прикрепить к дереву, перилам или другому объекту. Использовать его можно и как селфи-палку. Правда, на этот штатив можно установить только беззеркальную камеру.
- Lowepro. Рюкзак для переноски фотоаппарата и ноутбука. Он отлично защищён от повреждений, поэтому складывать в него аппаратуру можно без опаски. Кроме того, в комплект входит влагозащитный чехол. А наличие секции для ноутбука позволит обрабатывать фото даже в пути.
- Rollei Lensball. Хрустальный шарик, позволяющий создавать необычные снимки. Объекты в нём отражаются перевёрнутыми на 180 градусов. В комплекте с шариком идёт очищающая салфетка и сумка для хранения.
- FujiFilm Instax Mini LiPlay. С помощью этого мини-гаджета можно сделать фото, обработать их и сразу же напечатать. Кроме того, управлять всем можно через смартфон. Размер получившихся снимков - 8,6 x 5,4 см.
- Loupedeck+. Это консоль для обработки фотографий. Работает она как клавиатура. Совместима с большинство профессиональных программ, в том числе с Adobe Lightroom Classic, Photoshop CC, Premiere Pro CC, Final Cut Pro X.
- Anker. Светодиодная вспышка, предназначенная для iPhone, позволит сделать 10 тысяч фотографий без подзарядки. Она в четыре раза ярче обычной, подходит для моделей iPhone 12, iPhone 11, iPhone SE 2-го поколения.
- Visible Dust. Это специальные инструменты для чистки сенсора камеры. В набор входит раствор и четыре тампона.
- Manfrotto Element MII MMELMIIA5RD. Монопод, отлично подходящий для путешествий. Установить на него можно любые камеры или смартфоны. Длину можно регулировать от 43 до 159 см. Также это устройство способно выдержать до 16 кг аппаратуры.