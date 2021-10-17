Перечислены восемь полезных устройств для фотографирования

По словам автора подборки, названные устройства помогут улучить навыки фотографирования и расширят возможности для творчества.

GorillaPod. Этот гибкий штатив компании Joby позволит снимать в любом положении. К примеру, устройство можно прикрепить к дереву, перилам или другому объекту. Использовать его можно и как селфи-палку. Правда, на этот штатив можно установить только беззеркальную камеру.

Lowepro. Рюкзак для переноски фотоаппарата и ноутбука. Он отлично защищён от повреждений, поэтому складывать в него аппаратуру можно без опаски. Кроме того, в комплект входит влагозащитный чехол. А наличие секции для ноутбука позволит обрабатывать фото даже в пути.

Rollei Lensball. Хрустальный шарик, позволяющий создавать необычные снимки. Объекты в нём отражаются перевёрнутыми на 180 градусов. В комплекте с шариком идёт очищающая салфетка и сумка для хранения.