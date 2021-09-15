Перечислены восемь причин для блокировки банком карты клиента

Списание/зачисление денег в течение 12 часов одних суток. Это, по словам автора, не особо понятный пункт. Как минимум потому, что такие операции осуществляются практически всеми клиентами банка.

Средний остаток к концу дня не выше 10 процентов от среднего объёма операций за день. При этом, замечает автор, многие имеют сразу несколько карт, поэтому остаток у них на каких-то картах к концу дня может оказаться равен нулю.

Нет оплаты услуг ЖКХ, связи и прочего. Непонятно, говорится в статье, что делать в этом случае тем, кто оплачивает всё наличными.

Совершение операций разными клиентами с одного устройства. Другими словами, с одного телефона нельзя переводить деньги с разных аккаунтов.

Вероятнее всего, добавляет Олег Абелев, начальник аналитического отдела компании "Риком-траст", Центробанк выпустит после этих рекомендаций документ, где будет расписано, как нужно действовать в разных ситуациях.

Помимо этого, ЦБ собирается выпустить ещё ряд документов для банков. Эти документы будут связаны с контролем за действиями физических лиц.