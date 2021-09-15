Перечислены восемь причин для блокировки банком карты клиента

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Перечислены восемь причин для блокировки банком карты клиентаОни связаны с новыми рекомендациями Центробанка
В начале сентября Центробанк сообщил, какие ещё операции физических лиц должны считаться подозрительными. "Лайф" рассмотрел все случаи.
В тексте рекомендаций Центробанка № 16-МР от 6 сентября 2021 года перечисляются восемь ситуаций, которые могут стать причиной блокировки банковской карты. Вероятнее всего, банки теперь будут их фиксировать автоматически. Также автор материала добавляет, что карта окажется заблокированной при наличии двух названных признаков.
- Множество контрагентов. Более 10 ежедневно и более 50 человек в месяц, которые переводят средства на карту клиента или которым он переводит деньги, вызовут подозрение у сотрудников банка.
- Большое количество операций по счёту. В течение дня с картой должно быть совершено не более 30 любых действий. Сюда входит списание денег, зачисление средств и пр.
- Превышение лимита перевода средств. Нельзя переводить другим клиентам больше 100 тысяч в день и более 1 миллиона в месяц. Интересно при этом, что по карте "Мир" за один раз можно перевести до 140 тысяч рублей.
- Между зачислением и списание средств прошло меньше минуты. Этот пункт, как отмечается, направлен на определение промежуточных счетов, которыми пользуются мошенники.
- Списание/зачисление денег в течение 12 часов одних суток. Это, по словам автора, не особо понятный пункт. Как минимум потому, что такие операции осуществляются практически всеми клиентами банка.
- Средний остаток к концу дня не выше 10 процентов от среднего объёма операций за день. При этом, замечает автор, многие имеют сразу несколько карт, поэтому остаток у них на каких-то картах к концу дня может оказаться равен нулю.
- Нет оплаты услуг ЖКХ, связи и прочего. Непонятно, говорится в статье, что делать в этом случае тем, кто оплачивает всё наличными.
- Совершение операций разными клиентами с одного устройства. Другими словами, с одного телефона нельзя переводить деньги с разных аккаунтов.
Вероятнее всего, добавляет Олег Абелев, начальник аналитического отдела компании "Риком-траст", Центробанк выпустит после этих рекомендаций документ, где будет расписано, как нужно действовать в разных ситуациях.
Помимо этого, ЦБ собирается выпустить ещё ряд документов для банков. Эти документы будут связаны с контролем за действиями физических лиц.