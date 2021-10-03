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Перечислены восемь технологических направлений, которые изменятся через 10 лет

Они станут частью технического прогресса
Технологии будут развиваться и дальше. По какому сценарию и насколько быстро? Предположения об этом сделал пользователь vc.ru.
Перечислены восемь технологических направлений, которые изменятся через 10 лет

Автор считает, что в течение как минимум ближайших 10 лет технологическая революция будет представлена восьмью направлениями. Эти направления будут развиваться одновременно.

  1. Вычислительные мощности. Сейчас мы наблюдает рост вычислительных мощностей в различных направлениях. К примеру, это смартфоны, различные чипы, датчики и пр. Постепенно они становятся всё более децентрализованными (сначала были централизованные компьютеры - сейчас есть "облако" и ведётся работа над граничными вычислениями (edge computing)). В течение 10 лет вычислительные мощности смогут увеличиться ещё в 30 или более раз, если специалисты станут использовать квантовые вычисления.
  1. Программное обеспечение. Оно эволюционирует крайне быстро. Спустя 10 лет программисты станут менее востребованы, чем сейчас. Само же ПО, по мнению автора, станет простым снаружи и ещё более сложным внутри. Кроме того, появится возможность программирования без знания языка (low code, no code).
  1. Интерфейсы. Сейчас оборудованием можно управлять с помощью голоса. Вскоре появится возможность делать это и одной мыслью. Также через 10 лет клавиатуру заменят интерфейсы, способные считывать жесты и мысли человека.
  1. Алгоритмы. Они станут со временем только усложняться. В результате вычислительные мощности, данные, алгоритмы помогут нам приблизиться к разработке искусственного интеллекта, схожего с человеческим. Кроме того, роботы будут анализировать медицинские снимки и ставить диагнозы, а также общаться с клиентами колл-центра.
Перечислены восемь технологических направлений, которые изменятся через 10 лет
  1. Каналы связи. Сейчас есть LTE, 5G, но это ещё далеко не всё, что может быть. Спустя 10 лет появятся спутниковые проекты, а связь через них станет общедоступной во всех видах транспорта, включая самолёты и корабли. Также подключены к сети мы будем 24/7. Ещё появится 6G.
  1. Работа с данными. Данные будут всё так же и дальше собираться, использоваться, храниться где-либо. Это бесконечный процесс.
  1. Хранение данных. В 2031 году возникнут новые технологии хранения и накопления данных. Возможно, перестанут использоваться ОЗУ и ПЗУ или же эти системы появятся в промышленной эксплуатации.
  1. Бизнес-модель. В итоге через 10 лет в мире будет всё больше open source (когда всё предоставляется бесплатно) социальных и предполагающих совместное использование бизнес-моделей. Они затронут такие области, как связь, медицина, еда. Также практически всё будет разделяться на части, токенизироваться (то есть конфиденциальная информация будет заменена неконфиденциальным эквивалентом), продаваться с помощью биржевых механизмов. То есть в целом мир станет ещё более гибким.