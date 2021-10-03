Перечислены восемь технологических направлений, которые изменятся через 10 лет

Наука и технологии
Сегодня в 19:56
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Перечислены восемь технологических направлений, которые изменятся через 10 летОни станут частью технического прогресса
Технологии будут развиваться и дальше. По какому сценарию и насколько быстро? Предположения об этом сделал пользователь vc.ru.
Автор считает, что в течение как минимум ближайших 10 лет технологическая революция будет представлена восьмью направлениями. Эти направления будут развиваться одновременно.
- Вычислительные мощности. Сейчас мы наблюдает рост вычислительных мощностей в различных направлениях. К примеру, это смартфоны, различные чипы, датчики и пр. Постепенно они становятся всё более децентрализованными (сначала были централизованные компьютеры - сейчас есть "облако" и ведётся работа над граничными вычислениями (edge computing)). В течение 10 лет вычислительные мощности смогут увеличиться ещё в 30 или более раз, если специалисты станут использовать квантовые вычисления.
- Программное обеспечение. Оно эволюционирует крайне быстро. Спустя 10 лет программисты станут менее востребованы, чем сейчас. Само же ПО, по мнению автора, станет простым снаружи и ещё более сложным внутри. Кроме того, появится возможность программирования без знания языка (low code, no code).
- Интерфейсы. Сейчас оборудованием можно управлять с помощью голоса. Вскоре появится возможность делать это и одной мыслью. Также через 10 лет клавиатуру заменят интерфейсы, способные считывать жесты и мысли человека.
- Алгоритмы. Они станут со временем только усложняться. В результате вычислительные мощности, данные, алгоритмы помогут нам приблизиться к разработке искусственного интеллекта, схожего с человеческим. Кроме того, роботы будут анализировать медицинские снимки и ставить диагнозы, а также общаться с клиентами колл-центра.
- Каналы связи. Сейчас есть LTE, 5G, но это ещё далеко не всё, что может быть. Спустя 10 лет появятся спутниковые проекты, а связь через них станет общедоступной во всех видах транспорта, включая самолёты и корабли. Также подключены к сети мы будем 24/7. Ещё появится 6G.
- Работа с данными. Данные будут всё так же и дальше собираться, использоваться, храниться где-либо. Это бесконечный процесс.
- Хранение данных. В 2031 году возникнут новые технологии хранения и накопления данных. Возможно, перестанут использоваться ОЗУ и ПЗУ или же эти системы появятся в промышленной эксплуатации.
- Бизнес-модель. В итоге через 10 лет в мире будет всё больше open source (когда всё предоставляется бесплатно) социальных и предполагающих совместное использование бизнес-моделей. Они затронут такие области, как связь, медицина, еда. Также практически всё будет разделяться на части, токенизироваться (то есть конфиденциальная информация будет заменена неконфиденциальным эквивалентом), продаваться с помощью биржевых механизмов. То есть в целом мир станет ещё более гибким.