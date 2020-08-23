Перечислены животные, которые могут заразиться коронавирусом

О научной работе кратко пишет издание «Популярная механика». При составлении списка учёные обращали внимание на ангиотензинпревращающий фермент 2 у животных. Они сравнивали его с человеческим. Дело в том, что данный фермент является для коронавируса основной «точкой входа» в клетки.

В итоге учёные распределили животных в пять групп риска. В группу наибольшего риска вошли узконосые обезьяны и гоминиды — всего 18 видов. За ними следует группа с 28 видами: китами, дельфинами, грызунами, оленями, лемурообразными приматами, муравьедами и др.

К группе среднего риска отнесли кошачьих, в том числе домашнюю кошку, парнокопытных, зайцеобразных. Низка вероятность заразиться у собак, свиней, лошадей и африканских слонов. Почти нет риска у птиц, рептилий, земноводных и сумчатых.