Перед атакой Украины на Севастополь у берегов Крыма летал самолет-разведчик НАТО

Беспилотник находился в море на расстоянии 200 километров от нефтебазы в Казачьей бухте около 18:00 пятницы, 28 апреля (его радар работает в радиусе около 400 километров).

Девять часов спустя началась атака на нефтебазу, в том числе с помощью беспилотников Mugin-5. Беспилотник НАТО пролетел над тем же местом в Черном море, где 14 марта упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. В результате атаки на нефтебазу в районе Казачьей бухты загорелся один топливный бак и четыре бака были повреждены.