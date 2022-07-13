"Перед человечеством ответить готов?": Рогозин прокомментировал выход Европы из проекта ExoMars

О каком Марсе с европейцами можно говорить, о какой Венере с американцами … Ашбахер заявил о прекращении сотрудничества с Роскосмосом по ЭкзоМарсу. А подумал ли этот глава Европейского космического агентства, труд скольких тысяч ученых и инженеров в Европе и России перечеркнул он своим решением? Готов ли он ответить за саботаж совместной марсианской миссии? Нет, не перед такими же как он безответственными бюрократами в Еврокомиссии. Перед человечеством ответить готов?