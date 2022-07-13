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"Перед человечеством ответить готов?": Рогозин прокомментировал выход Европы из проекта ExoMars

И дал команду российскому экипажу МКС
Ранее стало известно, что Европейское космическое агентство вышло из совместного с Роскосмосом проекта по изучению марса ExoMars. На что главой госкорпорации были даны комментарии в своем Telegram-канале.
"Перед человечеством ответить готов?": Рогозин прокомментировал выход Европы из проекта ExoMars

О каком Марсе с европейцами можно говорить, о какой Венере с американцами … Ашбахер заявил о прекращении сотрудничества с Роскосмосом по ЭкзоМарсу. А подумал ли этот глава Европейского космического агентства, труд скольких тысяч ученых и инженеров в Европе и России перечеркнул он своим решением? Готов ли он ответить за саботаж совместной марсианской миссии? Нет, не перед такими же как он безответственными бюрократами в Еврокомиссии. Перед человечеством ответить готов?

Дмитрий Рогозин
Гендиректор “Роскосмоса”

Рогозин отметил, что Роскосмос “предпримет все усилия для возвращения из Италии нашего десантного марсианского модуля”.

Помимо этого он дал команду российскому экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA. “Пусть сам Ашбахер со своим начальником Боррелем летят в космос и сделают хоть что-то полезное в их жизни”, – подытожил Рогозин.

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