"Перед человечеством ответить готов?": Рогозин прокомментировал выход Европы из проекта ExoMars

"Перед человечеством ответить готов?": Рогозин прокомментировал выход Европы из проекта ExoMarsИ дал команду российскому экипажу МКС
О каком Марсе с европейцами можно говорить, о какой Венере с американцами … Ашбахер заявил о прекращении сотрудничества с Роскосмосом по ЭкзоМарсу. А подумал ли этот глава Европейского космического агентства, труд скольких тысяч ученых и инженеров в Европе и России перечеркнул он своим решением? Готов ли он ответить за саботаж совместной марсианской миссии? Нет, не перед такими же как он безответственными бюрократами в Еврокомиссии. Перед человечеством ответить готов?
Рогозин отметил, что Роскосмос “предпримет все усилия для возвращения из Италии нашего десантного марсианского модуля”.
Помимо этого он дал команду российскому экипажу на МКС прекратить работу с европейским манипулятором ERA. “Пусть сам Ашбахер со своим начальником Боррелем летят в космос и сделают хоть что-то полезное в их жизни”, – подытожил Рогозин.