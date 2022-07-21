Передадут ли США Украине западные истребители

По словам военного, это будут «не русские», т.е. советские самолёты, а как американские, так и из некоторых стран Европы. Браун отметил, что это могут быть французские Rafale и шведские Gripen.

«Чего я не могу сделать, так это сказать вам, что конкретно это будет», — подытожил американский генерал.