Передать всё, что есть в интернете, по одному кабелю: установлен рекорд пропускной способности оптоволокна

Исследователи достигли пропускной способности около 1,53 петабита в секунду (1 петабит — это 1000 терабит). Им это удалось путём кодирования информации на 55 различных световых частотах (метод, известный как мультиплексирование). Этой пропускной способности достаточно для передачи всего мирового интернет-трафика по одному оптоволоконному кабелю.

Это очень далеко от наших привычных гигабитных подключений. И пока, конечно, такие достижения остаются исключительно лабораторными.