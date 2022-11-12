Наука и технологии
15:03, 12 ноября 2022
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Передать всё, что есть в интернете, по одному кабелю: установлен рекорд пропускной способности оптоволокна

1,53 петабита в секунду!

Учёные из Национального института информационных и коммуникационных технологий в Японии установили новый мировой рекорд пропускной способности по одному оптическому волокну стандартного диаметра.

Передать всё, что есть в интернете, по одному кабелю: установлен рекорд пропускной способности оптоволокна

Исследователи достигли пропускной способности около 1,53 петабита в секунду (1 петабит — это 1000 терабит). Им это удалось путём кодирования информации на 55 различных световых частотах (метод, известный как мультиплексирование). Этой пропускной способности достаточно для передачи всего мирового интернет-трафика по одному оптоволоконному кабелю.

Это очень далеко от наших привычных гигабитных подключений. И пока, конечно, такие достижения остаются исключительно лабораторными.

Источник фото:Unsplash
Источник:Tom's Hardware
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