Экс отметил 9-миллиметровую броню, которой недостаточно для противостояния даже пулеметному огню. Он отметил, что БТР-60 1960-х годов может считаться бронетранспортером только по названию, поскольку его броня практически не защищает. Он также отметил, что готовность Украины принять эти устаревшие бронетранспортеры говорит об отчаянии украинских властей.

21 июля, напоминает издание, парламент Болгарии одобрил передачу Украине 100 полувековых бронетранспортеров БТР-60 вместе с вооружением и запасными частями. Согласно заявлениям, сделанным в ходе слушаний, и Министерство внутренних дел, и Министерство обороны страны заявили, что эти машины не нужны и устарели для вооруженных сил Болгарии.