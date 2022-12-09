Передумали: в США отозвали разрешение полиции использовать роботов-убийц

21:31, 09 декабря 2022
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Передумали: в США отозвали разрешение полиции использовать роботов-убийцЛюди протестовали
Власти Сан-Франциско совсем недавно разрешили полиции использовать роботов для поиска и устранения подозреваемых и преступников. Теперь же это разрешение отозвали.
Фото: BBC
Жители города выходили на протесты у мэрии и выступали против использования роботов-убийц. Из-за общественного резонанса Наблюдательный совет единогласно проголосовал против решения.
Ранее Американский союз гражданских свобод Северной Калифорнии назвал идею использовать роботов-убийц в полиции ужасной.